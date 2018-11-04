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Elazığ'da köy kırsalında donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde köy kırsalında kaybolan ve donma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.

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Hacılar köyüne ziyarete giden Mehmet Akbaba (32), havanın kararmasıyla birlikte kırsalda yolunu kaybetti.
 
Akbaba'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.
 
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren aramanın ardından Akbaba'yı köye 10 kilometre mesafede bir dere yatağında buldu.
 
Jandarma ekiplerince ilçe merkezine götürülen Akbaba'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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