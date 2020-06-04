İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7627
  • EURO
    7,5935
  • ALTIN
    372.832
  • BIST100
    109172
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ'da maske tartışmasında, minibüs şoförü bıçaklandı
Güncel

Elazığ'da maske tartışmasında, minibüs şoförü bıçaklandı

Elazığ'da minibüse binen 2 kişiyi uyardığı iddia edilen şoför, çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralandı.

IHA04 Haziran 2020 Perşembe 15:51 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 15:51
ABONE OL

Olay, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi İstasyon Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi minibüs şoförü A.T., araca binen 2 şahsı maske takmaları konusunda uyardı. Bunun üzerine şoför ile 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olay sonrasında şahıslardan biri minibüs şoförü A.T’yi bıçakla yaraladı. Minibüsteki diğer yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 2 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Yaralanan şoför ise ambulansla Fethi Sekin Hastanesine kaldırıldı.

Elazığ’da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Ambulans ile otomobil çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.