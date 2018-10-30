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Elazığ’da minibüsün çarptığı 16 yaşındaki bisikletli genç hayatını kaybetti

Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında meydana geldi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, E. D. idaresindeki 23 S 343 plakalı minibüs, bisikletiyle karşıya geçmek isteyen Serhat T'ye (16) çarptı.Kazada ağır yaralanan Serhat T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 

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