Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında İl merkezi, Alacakaya ilçesi, Yalnızdamlar köyünde tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığında götürüldü.
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