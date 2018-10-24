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Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında İl merkezi, Alacakaya ilçesi, Yalnızdamlar köyünde tespit edilen şahıslara yönelik operasyonda düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığında götürüldü.

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