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Elazığ'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Elazığda, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

  • DHA
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten, örgütün propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katıldıkları belirlenen 6 kişinin yakalanması için merkez Yazıkonak beldesi ile Palu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 kişi, gözaltına alınırken, 1 kişinin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; örgütsel doküman, örgüt ideolojisini sembolize eden duvar saati, av tüfeği ve tabanca ile bu silaha ait 37 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.
 

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