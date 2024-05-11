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Güncel

Elazığ'da PKK'ya darbe: Çok sayıda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 00:43 - Güncelleme:
Elazığ'da PKK'ya darbe: Çok sayıda silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün ilçenin Görese Dağı bölgesinde, bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Jandarma Er Süleyman Akan-09 Operasyonu" düzenledi.

Operasyonda, geçmiş yıllarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen mağara tespit edildi.

Mağarada yapılan aramada, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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