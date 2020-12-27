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Elazığ'da şiddetli deprem! Çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok.Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

27 Aralık 2020 Pazar 09:48 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 10:22
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AFAD, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Kent merkezinde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı. 

BAKAN SOYLU VE VALİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok.Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ,

ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler.Tespit halinde paylaşım yapılacaktır" dedi.

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