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Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ölü

Elazığ'da, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kardeş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Ahmet Aytar Meydanı'nda, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet (38) ve Kadir K. (35) kardeşler ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, özel harekat ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Bıçaklanarak ağır yaralanan Muhammet K. kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Kadir K. ise kaldırıldığı özel bir hastanede kurtarılamadı.

Her iki kardeşin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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