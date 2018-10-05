Elazığ'da 1 terörist yakalandı
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 1 terörist sağ olarak yakalanırken, 1 adet kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi.
- İHA
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 1 terörist sağ olarak yakalanırken, 1 adet kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 1 terörist sağ olarak yakalanırken, 1 adet kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi.
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