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Elazığ'da 1 terörist yakalandı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 1 terörist sağ olarak yakalanırken, 1 adet kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi.

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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 1 terörist sağ olarak yakalanırken, 1 adet kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi.
 
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 1 terörist sağ olarak yakalanırken, 1 adet kalaşnikof ve mühimmat ele geçirildi.

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