Elazığ’da terör propagandasına 3 tutuklama
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medyada propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında merkez ve Karakoçan ilçesinde 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerini alınan 6 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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