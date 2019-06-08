Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı

Alınan bilgiye göre, Sefer Ayyıldız idaresindeki 34 FT 0445 plakalı otomobil, Güney Çevreyolu İmam Efendi Bulvarı Kavşağı'nda Esengül Yıldırım yönetimindeki 23 EP 857 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada, sürücüler ile aralarında çocukların ve hamile bir kadının da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.