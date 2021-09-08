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Elazığ'da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

AA8 Eylül 2021 Çarşamba 17:51 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 17:52
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Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Elazığ istikametine giden Hekim Ç. idaresindeki 21 ABB 711 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Ahmet B'nin kullandığı 34 CEF 295 plakalı otomobil, Sakabaşı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında park halindeki 01 EUT 85 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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