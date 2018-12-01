Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik, Elazığ-Bingöl kara yolu üzerindeki kontrol noktasında uygulama yaptı.

Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, şüpheli hareketler sergileyen E.Z. ve L.E.M. isimli kadınların yapılan üst aramasında, birinin vücuduna sarılı vaziyette 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.