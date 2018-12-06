Elazığ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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