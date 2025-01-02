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Elazığ'da yasa dışı yollarla yurda giren 16 göçmen yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 3 göçmen kaçakçısı ve kente getirilen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

IHA2 Ocak 2025 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
Elazığ'da yasa dışı yollarla yurda giren 16 göçmen yakalandı
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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından illegal yollardan ülkeye giriş yapmış düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 30.12.2024 günü çevre illerden Elazığ'a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde 2 farklı ticari taksi içerisinde yapılan aramada, 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek yakalandı. Ardından genişletilerek yapılan çalışmalarda söz konusu ticari taksilerin yabancı uyruklu şahısları merkez Yeni Mahalle de bulunan bir ikamete bırakacağı tespit edildi. Yapılan ikamet aramasında, 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek toplam 16 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Para karşılığı göçmen kaçakçılığı ve organizatörlüğünü yapan A.Y., M.D. ve K.S. de yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İllegal yollardan ülkeye giriş yapan toplam 16 yabancı uyruklu şahıs ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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