Elazığ'da 2 saatte iki büyük zincirleme kaza: 13 araç çarpıştı

İlk kaza, sabah saatlerinde Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastanelere kaldırdı.

İKİ SAAT SONRA ELAZIĞ-MALATYA KARAYOLUNDA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI

İkinci kaza ise Elazığ-Malatya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 1 kamyon, 1 tır, 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç, 1 pikap ve 2 otomobilin karıştığı kazada, yoğun sis ve buzlanma etkili oldu. Bu kazada ise 4 kişi yaralandı.

Her iki kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazalar nedeniyle trafiğin aksadığı bölgelerde araçların kaldırılması için çalışmalar devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.