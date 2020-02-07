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Elazığ'daki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

AA07.02.2020  15:37 - Güncelleme: 07.02.2020  15:37

Fırat Üniversitesi Hastanesinde güvenlik kameralarına yansıyan deprem anı görüntülerinde, hastaneye gelen hasta ve ziyaretçilerin rutin işlemlerini yaptıkları esnada sarsıntının başlamasıyla bir anda paniklediği görülüyor.

Depremin şiddetini artırmasıyla kimilerinin koşarak binadan çıkmaya çalıştığı kimilerinin ise oldukları yerde bir yerlere sığınmaya çalıştıklarının kaydedildiği görüntülerde, acil servis önünde bekleyen bir ambulansın sallanması depremin şiddetini gözler önüne seriyor.

Hastanenin farklı kat ve birimlerinde kaydedilen görüntülere insanların büyük bir korku ve panik yaşaması yansıyor.

Elazığ'daki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

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