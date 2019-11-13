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Elazığ'ın 15 bölgesinde 'geçici özel güvenlik' uygulaması

ELAZIĞ Valiliği'nce Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri kırsalındaki 15 bölge, 31 Aralık 2020'ye kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

  • DHA
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Elazığ'da terör operasyonları nedeniyle 4 ilçenin 15 bölgesi, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 15 bölgenin 31 Aralık 2020'ye kadar 'geçici özel güvenlik bölgesi' olarak belirlendiği kaydedilerek, şöyle denildi: "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 1715 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır."

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