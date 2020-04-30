Elazığlı depremzedelere 'Vefa'lı yardım

AA 30 Nisan 2020 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 11:02

Valilik bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" konteynerlerde kalan ve çağrılara uyarak sokağa çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Ekipler, depremden sonra kurulan Doğukent Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Sivrice Gölbaşı ve Aşağıdemirtaş konteyner yerleşim alanlarında depremzedelerin ihtiyaçlarını kapılarına kadar ulaştırıyor.

- "ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"



Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kentte eşi ile kalan 70 yaşındaki Türkan İtak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan depremin maddi ve manevi yaralarını devletin yardımıyla sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Depremde yaşadıkları sıkıntıların ardından koronavirüs salgını ile de mücadele etmek zorunda kaldıklarını anlatan İtak, devletin kendilerine sağladığı imkanlarla bu sorunların üstesinden geleceklerini belirtti.

Eşi ile yaş itibarıyla dışarı çıkamadıklarını anlatan İtak, "Allah devletimizden ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Allah Türkiye'ye zeval vermesin. Devletimiz depremde de bize yardım etti, bu hastalık sürecinde de sürekli yanımızda oldu. Deprem oldu bize başımızı sokacak bir yer verdiler." dedi.

- "DEVLETİMİZ HER KONUDA YANIMIZDA"



Depremzede 80 yaşındaki Hakkı Güney devletin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını anlatarak, salgının yayılmaması için devletin koyduğu tüm kurallara harfiyen uyduklarını aktardı.

Evleri yıkıldığı için konteynerde yaşadıklarını dile getiren Güney, "Allah devletimizden razı olsun. Burada rahatız. Evlerimiz yapılana kadar buradayız. Devletimiz her konuda yanımızda. Depremde yanımızda oldukları gibi her zaman yanımızdalar. Bugün yardım getirdiler. Çok memnunuz." diye konuştu.

Hakkı Güney'in eşi Pembe Güney (77) de kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti belirterek, "Allah devletten, milletten razı olsun. Sürekli arkamızda oldular." ifadelerini kullandı.