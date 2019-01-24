El-Bab’da patlama: 7 yaralı
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın kuzeyindeki Başköy kasabasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.
- İHA
Yetkililer yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını belirtti.
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