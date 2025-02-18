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  • Elbise dolabını sera gibi kullanmış... Şüpheli operasyonla yakalandı
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Elbise dolabını sera gibi kullanmış... Şüpheli operasyonla yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde elbise dolabında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Şubat 2025 Salı 09:17 - Güncelleme:
Elbise dolabını sera gibi kullanmış... Şüpheli operasyonla yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında uyuşturucu satarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen M.İ.Y'nin (25) ikametine operasyon düzenledi.

Ekipler, zanlının elbise dolabını sera gibi kullanarak özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurduğunu ve kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

Adreste arama yapan ekipler, 335 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve özel iklimlendirme düzeneği ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

  • Samsun
  • İlkadım
  • şüpheli tutuklama

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