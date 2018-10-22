Elbistan ve Afşin doğalgaza kavuştu

Ünal, Elbistan ilçesindeki Orhangazi Mahallesi'nde, Afşin ve Elbistan ilçelerinde 16 bin 500 konuta doğalgaz verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Söz konusu ilçelerin doğalgaza kavuşmasının hayalleri olduğuna işaret eden Ünal, Elbistan'ın hava kirliliğinin tek çözümünün doğalgaz olduğunu belirtti.

Ünal, "Bugün çok eski bir hayalin gerçekleşmesi nedeniyle Allah'a şükrediyoruz. AK Parti olarak yaptığımız şeyler için hiçbir zaman "Biz yaptık" demedik, 'Allah nasip etti.' dedik." ifadesini kullandı.

Sadece Elbistan'a değil aynı zamanda Afşin'e de doğalgaz verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Ünal, "Aynı zamanda termik santralin ilk ateşlemesinin fuel oil ile değil de doğalgazla yapılmasının da çevre açısından çok önemli olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Bu doğalgazın bir öneminin de Elbistan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için olduğuna dikkati çeken Ünal, "OSB'nin büyük çapta yatırım çekebilmesi iki şeye bağlıdır. Biri doğalgaz biri de demiryolu. Şimdi inşallah Kapıdere'den Elbistan'a bir demiryolu fizibilite çalışmasını da yaptırıyoruz. İhracatın kapısının açılması bakımından son derece bu proje kıymetli." şeklinde konuştu.

Ünal, bir hayalinin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Benim Elbistan ile ilgili en büyük hayalim bir beylik başkenti olarak Elbistan'ın ortaya çıkmasıdır. İnşallah bunu gerçekleştiriyoruz. Bunun master planını tamamladık. Dulkadiroğlu beylik başkentinin kurulduğu merkezi bizim Safranbolu gibi, Beypazarı gibi, Odunpazarı gibi tarihi dokuyu ortaya çıkarmamız mutlaka gerekiyor. Yeterli mi, tabii ki bunu yapmamız da yeterli değil."

"Dünyaya nasıl Cumhurbaşkanı olunur onu da gösterdi"

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir makamın dönüştüremediği ama geldiği bütün makamları değiştirmiş ve dönüştürmüş bir liderdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan her yönüyle örnek alınacak bir lider." diyen Ünal, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, Başbakan oldu, nasıl Başbakan olunur gösterdi. Cumhurbaşkanı oldu. 'Ben düşündüğünüz Cumhurbaşkanı gibi olmayacağım. Beni millet seçti ben milletin Cumhurbaşkanı olacağım.' dedi, değil Türkiye'ye dünyaya nasıl Cumhurbaşkanı olunur, onu da gösterdi. O yüzden önümüzde herkes için örnek bir şahsiyet var. 'Ben ilçe başkanı oldum, belediye başkanı oldum, milletvekili oldum, genel başkan yardımcısı oldum.' değil, 'Ben milletin adamı oldum, milletin hizmetkarı oldum.' demek gerekiyor. Çünkü bu görevleri bize millet veriyor. Milletle beraberken millet bize ne derse desin başımıza koymamız gerekiyor. Çünkü söz de karar da milletindir."

Konuşmaların ardından Ünal ve törene katılanlar tarafından doğalgaz meşalesi yakıldı.