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Elbistan'da ağır hasarlı bina çöktü

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat'taki depremde ağır hasar alan 4 katlı bina çöktü. Yerle bir olan bina yanındaki apartmana da zarar vererek kullanılmaz hale getirdi.

IHA27 Nisan 2023 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
Elbistan'da ağır hasarlı bina çöktü
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Hamza Akbaş Caddesinde ağır hasar gören 4 katlı apartman, sabah saatlerinde kendiliğinden çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 4 katlı binanın enkazında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Polisler, enkazın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, çöken dairenin bulunduğu bina, bitişiğindeki 4 katlı apartmanın da kolonunun kırılmasına neden oldu. Yan bina da yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Yıkılan binada dairesi olan bir vatandaş, apartmanın 2,5 saat arayla yıkıldığını söyledi.

Vatandaş, "Ağır hasarlıydı. Malzememizin yarısını çıkarmıştık. Geri kalanı da içeride duruyordu. Sabah saat 06.30'da bir tarafı yıkıldı. Kalanı da şimdi yıkıldı. Eşyalarımızı kurtaramadık. Enkazın içinde kaldı" dedi.

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