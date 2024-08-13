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Güncel

Elebaşlığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi! 15 şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen “Kuyu-16”operasyonunda elebaşlığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

13 Ağustos 2024 Salı 08:06 - Güncelleme:
Elebaşlığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi! 15 şüpheli yakalandı
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Elazığ'da düzenlenen "Kuyu-16"operasyonunda elebaşlığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.

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