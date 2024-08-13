Elebaşlığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi! 15 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen “Kuyu-16”operasyonunda elebaşlığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.
Elazığ'da düzenlenen "Kuyu-16"operasyonunda elebaşlığını Ahmet Gülbasan'ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.