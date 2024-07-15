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Elektrik akımı faciasında gözaltı sayısı artıyor

İzmir'de açıkta bırakılan kablolar sebebiyle elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin açılan soruşturmada gözaltı sayısı 22 oldu.

DHA15 Temmuz 2024 Pazartesi 17:10 - Güncelleme:
Elektrik akımı faciasında gözaltı sayısı artıyor
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İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 22'ye yükselirken, hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

OLAY VE SORUŞTURMA

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.

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