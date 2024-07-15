Elektrik akımı faciasında gözaltı sayısı artıyor

İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 22'ye yükselirken, hakkında yakalama kararı bulunan 7 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.