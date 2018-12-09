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Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada yüksek gerilim hattı tellerine temas eden ve beton zemine çakılan kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Selami Orhan (25), çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada kazara yakından geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas etti. Orhan, akımın etkisiyle çatıdan beton zemine çakıldı.
 
Orhan'ın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Orhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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