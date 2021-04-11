Elektrik akımına kapılan operatör hayatını kaybetti

DHA 11 Nisan 2021 Pazar 21:40 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 21:41

Olay, dün öğle saatlerinde Eynal Kaplıcalarında meydana geldi. İddiaya göre, olimpik yüzme havuzu için kazı çalışması yapan Fahri Şensen'in kullandığı iş makinesi bölgedeki yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada akıma kapılan 2 çocuk babası Şensen, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şensen, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Şensen hayatını kaybetti. Şensen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Şensen'in cenazesi ilçeye bağlı Naşa beldesinde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.