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Elektrik denetimi yapan ekibe saldırdılar: 7 gözaltı

Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
Elektrik denetimi yapan ekibe saldırdılar: 7 gözaltı
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Haliliye ilçesi kırsalındaki İncirağacı ve Güvenli mahallelerinde 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmemesi nedeniyle haciz kararı verilen 6 trafoya el koymak için bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekiplerle tartışan mahalleli, bir süre sonra taşla saldırmaya başladı. Bölgede hazır bulunan jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan saldırıda 7 kişi gözaltına alındı.

Elektrik ekiplerinin aynı bölgede dron ile yaptığı kontrollerde ise traktör römorklarına ve mısır tarlalarına gizlenen 13 kaçak trafo daha tespit edildi.

El konulan 19 trafonun yaklaşık 3 bin nüfuslu bir ilçeyi aydınlatabilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi.

  • Şanlıurfa saldırı
  • elektrik denetimi
  • gözaltı

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