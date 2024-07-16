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Güncel

Elektrik direğine çıkan genç akıma kapılarak hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan genç hayatını kaybetti.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 12:34 - Güncelleme:
Elektrik direğine çıkan genç akıma kapılarak hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre olay, Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Seçkin Şahin, evlerinin yanındaki elektrik direğine çıktı. Yakınları, Şahin'i direkten indiremeyince 112'yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, şahsı direkten indirmek için merdiven uzatmaya çalıştığı sırada Şahin, akım bulunan elektrik teline temas ederek akıma kapıldı.

Sağlık ekiplerinin çabası, talihsiz genci hayata döndürmeye yetmedi. Olay yerinde yaşamını yitiren gencin cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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