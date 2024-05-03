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Elektrik hırsızlığına DEM desteği! Umdukları gibi olmadı

Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde jandarma destekli dron ile yapılan kontrollerde 100 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek yaklaşık 53 bin 500 KVA gücünde 351 adet kayıt dışı elektrik trafosu tespit edildi. Yeni bir skandala imza atan DEM Parti ise kaçak elektrik kullandıkları için elektriği kesilenleri protestoya çağırdı. DEM'in gerçekleştirdiği yürüyüşe katılım az olurken sosyal medyadan, 'Kaçak elektrik su kullanıp bir de protesto mu ediyorsunuz' tepkisi yükseldi.

Akşam Gazetesi3 Mayıs 2024 Cuma 08:42 - Güncelleme:
Elektrik hırsızlığına DEM desteği! Umdukları gibi olmadı
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Şanlıurfa'da Dicle Elektrik tarafından kaçak elektrik kullanımını engellemek için önceki gün çalışma başlatıldı. Akçakale, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Harran, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde jandarma destekli drone ile yapılan kontrollerde tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi. Kaçak kullanım yapanların elektrikleri kesildi. Yapılan tespitlerde kaçak kullanımın 100 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte olduğu belirtildi.

Söz konusu kaçak trafoların yalnızca sulama sezonunda çalıştırılması durumunda dahi ekonomiye yılda 200 milyon liradan fazla zararı olduğu ifade edildi.

YÜRÜYÜŞE KATILIM AZ OLDU

Kaçak elektrik kullananlara ise DEM Parti sahip çıktı. DEM tarafından, kaçak kullandıkları için elektrikleri kesilenler, protesto yürüyüşüne katılmaları çağrısı yapıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, DEM'in gerçekleştirdiği yürüyüşe katılım az oldu.

PROTESTOYA VATANDAŞ TEPKİSİ

DEM'in çağrısı üzerine düzenlenen protesto gösterisinde Mardin Milletvekili Beritan Güneş, kaçak elektrik kullananlara sahip çıktı. Sosyal medyada ise Güneş'in paylaşımına 'Kaçak elektrik su kullanıp bir de protesto mu ediyorsunuz' tepkisi geldi.

  • dem parti
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