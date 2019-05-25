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Elektrik ısıtıcıda su ısıtan kadın, akıma kapılarak öldü

Şanlıurfa´nın Harran ilçesinde elektirkli ısıtıcıda su ısıtan 5 çocuk annesi Sabiha Karak(39), açıkta olan tellere dokununca akıma kapılarak, yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Acı olay Harran´a kırsal Bellitaş Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Sabiha Karak, elektirkli ısıtıcıyı mutfağa götürüp, üzerinde su ısıttı. Ancak elektrikli ısıtıcının fişini çekmeden suyu almak istedi. Bu sırada ısıtıcının açıkta olan tellerine dokunan Karak, elektrik akımına kapıldı.
 
Kadının çığlıkları üzerine yardıma koşan yakınları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.
 
Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sabiha Karak, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Karak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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