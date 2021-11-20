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Elektrik sobasından çıkan yangın can aldı

İstanbul Kadıköy'de elektrik sobasından çıkan yangın sonucu oluşan dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AA20 Kasım 2021 Cumartesi 14:16 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:16
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Eğitim Mahallesi Nahitbey Sokak'taki 3 katlı evin ikinci katında yangın çıkması nedeniyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yangının elektrik sobası nedeniyle çıktığını belirledi.

Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ise Ufuk Işık'ın (34) cansız bedenine ulaştı. Olay yerine gelen Işık'ın annesi cinnet getirdi.

Cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Hastanede çalıştığını ve nöbetten çıkarak eve geldiğini söyleyen komşu Hanifi Saraç, "Yukarıdan bir ses geldi sandalye sesi, masa sesi gibi. Tamir yapılıyordur diye yukarı çıkmadım, uykusuzdum. Polis, ambulans geliyor. Dumandan zehirlenerek hayatını kaybediyor." diye konuştu.

Öte yandan bazı çevre sakinleri hayatını kaybeden Ufuk Işık'ın evlenmek üzere olduğunu belirtti.

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