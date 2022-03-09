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Elektrik Üretim AŞ'ye ait iki santral için özelleştirme kararı alındı

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A ve B santralleri ve santrallere ait araziler ile devletin tasarrufu altında bulunan deniz alanları özelleştirme kapsamına alındı.

Reuters9 Mart 2022 Çarşamba 07:34 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 07:34
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2 ayrı Cumhurbaşkanı kararına göre, her iki santral ve santrallere ait taşınmazlar varlık satış yöntemiyle, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kara ve deniz alanları ise işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

İlanlara göre, Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A Santraline ait Marmara Ereğlisi'nde toplam 21 arazi ve koordinatları belirli 15 deniz alanı, Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim B Santraline ait 5 arazi ve koordinatları belirli 24 deniz alanı bulunuyor. Her iki özelleştirme işlemi 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanacak.

  • Elektrik Üretim AŞ
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