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Elektrikli battaniyede akıma kapılan 40 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Düzce'de, arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılan Şenol Yılmaz (40) hayatını kaybetti.

DHA3 Kasım 2021 Çarşamba 16:52 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 16:52
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Olay, saat 04.00 sıralarında, Aziziye Mahallesi 986. Sokak'ta meydana geldi. Şenol Yılmaz, evde elektrikli battaniyeyi prize takarak uyudu. Sabah saatlerinde evdeki kokuyu fark eden Yılmaz'ın arkadaşı, durumu 112 Acil'e bildirdi. Adrese polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Şenol Yılmaz'ın arızalanan elektrikli battaniye nedeniyle akıma kapılıp hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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