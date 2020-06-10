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Elektrikli bisikletiyle dereye uçup hayatını kaybetmişti... Son görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde elektrikli bisikletle virajı alamayıp, yuvarlandığı derede yaşamını yitiren Kübra Adakul'un (28), kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

DHA10 Haziran 2020 Çarşamba 11:02 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:02
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Kaza, 7 Haziran'da ilçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'ün Çatma mevkiinde meydana geldi. Gezi amaçlı, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Kübra Adakul, beraberindeki 2 kız çocuğuyla, kiraladığı elektrikli bisikletle gezintiye çıktı. Adakul, çocuklarını indirdiği elektrikli bisikleti bir süre sürmeye devam etti. Uzungöl'e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, yolda virajı alamayan Adakul, elektrikli bisikletle Haldüzen Deresi'ne yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce başlatılan kurtarma çalışmalarında, düştüğü derede yaklaşık 100 metre sürüklenen Adakul'un cansız bedenine ulaşıldı. Kaza yerinden jandarma ekiplerince alınarak karakola götürülen 2 çocuk da, kazada yaşamını yitiren Kübra Adakul'un yakınlarına teslim edildi. Adakul, Yomra ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde toprağa verildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Kübra Adakul'un, kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Adakul'un kızıyla bindiği elektrikli bisikleti sürdüğü kareler yer alıyor.

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