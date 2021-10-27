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Elektrikli scooter kullananlara denetim!

İstanbul'un çeşitli noktalarında yapılan denetimlerde, kurallara aykırı elektrikli scooter kullanan kişilere ceza kesildi.

AA27 Ekim 2021 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:38
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri tarafından Kadıköy, Beşiktaş ve Fatih'te kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bağdat Caddesi'ndeki noktada polis ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, kaldırımda scooter kullanan kişilere 314 lira para cezası uyguladı.

Ceza yazılan scooter sürücüsü Muhammed Talha Aslan, yetersiz bilgilendirmeler nedeniyle verilen cezaları doğru bulmadığını ve kendisine ilk kez ceza kesildiğini söyledi.

Sürücülerden Tolgahan Darı, denetimlerde ceza verildiğini gördüğünü ifade ederek, şimdi ise kendisinin aynı cezayı yediğini belirtti.

Polis ekiplerince ceza uygulanan başka bir scooter sürücüsü ise aracını caddede bulunan direğe bağlayıp yoluna yaya olarak devam etti.

Beşiktaş Ortaköy Meydanı'ndaki denetim noktasında bulunan ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Ekipler, durdurdukları scooter sürücülerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulamada ise kaldırımda ve ters yönde giden scooter sürücülerine ceza uygulandı. Kurallara uyan sürücüler de ekiplerce durdurularak, bilgilendirildi.

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