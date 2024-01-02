İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2024 Salı / 21 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,6886
  • EURO
    32,7701
  • ALTIN
    1979.31
  • BIST100
    7470.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında ölü sayısı 4'e çıktı
Güncel

Elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında ölü sayısı 4'e çıktı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün evde çıkan yangında annesi, babası ve ikiz kardeşi ölen yaralı çocuk da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA2 Ocak 2024 Salı 09:30 - Güncelleme:
Elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında ölü sayısı 4'e çıktı
ABONE OL

Köklüce Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde, annesi Nazan (34), babası Enis (39) ile 2 yaşındaki ikiz kardeşi Kaan Lamba'nın öldüğü elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıkan yangında yaralanan Demir Lamba da Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi de işlemleri için morga kaldırıldı.

Lamba ailesinden 4 kişinin cenazesi Köklüce Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bu arada, 4 çocukları bulunan Lamba çiftinin kızı Irmak (7) ve diğer oğlu Bulut'un (9) ise yangının çıktığı geceyi evlerinin yakınındaki anneannelerinin ikametinde geçirdikleri öğrenildi.

Adana'da dün bir evde çıkan yangında itfaiye ekipleri dumandan etkilenen anne Nazan (34), baba Enis (39) ile 2 yaşındaki ikizler Kaan ve Demir Lamba'yı dışarı çıkarmış, sağlık ekipleri anne ve baba ile çocuklardan Kaan'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Demir Lamba ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.