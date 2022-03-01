İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2022 Salı / 28 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi
Güncel

Elektrikte mesken abone grubunun kapsamı genişletildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mesken abone grubunun kapsamının genişletilmesine karar verdi.

AA1 Mart 2022 Salı 09:51 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 09:52
ABONE OL

EPDK'nin Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar'da yaptığı değişiklik kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerleri, ibadethaneler ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amacı kullanılan tesisler mesken abone grubu kapsamına alındı.

  • Elektrik
  • epdk
  • mesken abone grubu
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.