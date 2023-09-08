Elektronik ortamda yapılan yapı denetiminde yeni dönem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda elektronik ortamda görevlendirme yapıldıktan sonra yapı denetim hizmet sözleşmesinin imzalanması ve gerekli denetim elemanlarının görevlendirilmesine ilişkin verilen sürelerde de düzenlemeye gidildi.

Tebliğdeki değişiklikle İstanbul'daki yapı denetim kuruluşlarının görevlendirilmelerinde kolaylık sağlandı.

Buna göre, görevlendirmeler yapılırken İstanbul, 4 bölge olarak değerlendirilecek.

Adalar, Ataşehir, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla ilçelerinden oluşan birinci bölge, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kadıköy, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri ikinci bölge, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sultangazi ve Zeytinburnu üçüncü bölge ve Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri ilçeleri dördüncü bölge olacak.

Kuruluş merkezinin bulunduğu bölge dışındaki bölgelerde görev almak istemeyen ve Bakanlığa dilekçeyle başvuran yapı denetim kuruluşlarına, mevzuattaki bazı durumlar dışında, diğer bölge veya bölgelerden görevlendirme yapılamayacak.

Başvurular, Bakanlıkça en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak. Tebliğdeki bu hüküm bir ay sonra yürürlüğe girecek.