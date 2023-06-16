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Elektronik seçim geliyor! YSK Başkanı Yener: Çalışmalar hız kazanacak

YSK Başkanı Ahmet Yener, Türkiye'nin elektronik seçime geçmesinin şart olduğunu söyledi. Yener, yerel seçimlerden sonra çalışmaların hız kazanacağını belirtti.

TRT Haber16 Haziran 2023 Cuma 10:51 - Güncelleme:
Elektronik seçim geliyor! YSK Başkanı Yener: Çalışmalar hız kazanacak
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Elektronik seçim sistemi, ABD, İsviçre, Estonya, Brezilya gibi birçok ülkede kullanılıyor.

Türkiye'de bu konuda önümüzdeki günlerde somut adımlar atılacak. Sistem hakkında konuşan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye'nin bu sisteme geçmesinin şart olduğunu, yerel seçimlerden sonra çalışmaların hız kazanacağını söyledi.

Elektronik seçim sistemine geçilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de parlamentoda grubu bulunan siyasi parti temsilcileriyle görüşme yapılması planlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener, yasal düzenlemenin yapılması halinde elektronik seçim sistemine geçilebileceği görüşünde.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLİR

Yener'e göre, elektronik seçim sisteminde Estonya iyi bir noktada. Estonya ile birlikte sistemi kullanan bazı ülkelerde inceleme yapılması da gündemde.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Yener, mühendislerle birlikte teknik altyapıya bakıldıktan sonra bir rota çizileceğini ifade ederek, seçimlerin e-Devlet üzerinden de olabileceğini vurguladı.

İLK ETAPTA YURT DIŞINDAKİ SEÇMEN ÜZERİNDEN DENENEBİLİR

Elektronik seçim sisteminin nasıl uygulanabileceğine dair de bilgi veren Yener, pilot bölge seçilebileceğine işaret etti, ilk planda yurt dışı seçmenin bu sistemde oy kullanması seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Elektronik oylama sistemine geçilmesi halinde Türkiye büyük bir maddi külfetten kurtulacak. Ayrıca seçmenler için yeni sistem büyük bir kolaylık olacak.

  • Elektronik seçim
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