Elektroşokla balık avlarken suçüstü yakalanan 2 kişiye toplam 20 bin TL para cezası

DHA 04 Kasım 2020 Çarşamba 17:17 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 17:17

Demirköprü Baraj Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avlandığı ihbarı üzerine Adala Karakol Komutanlığı ile Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dün gece harekete geçti. Ekipler, göle bot ile açılarak elektroşok ile balık avlayan R.G. (37) ve B.G.'yi (63) suçüstü yakaladı. İki kişiye, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince toplam 20 bin TL para cezası kesilirken, elektroşok ile balık avlamada kullandıkları bot, 3 akü, şok cihazı, kepçe, 2 kürek, elektrikli bot motoru ve 20 metre elektrik kablosuna el konuldu.

Yetkililer, elektroşok cihazı ile suya yüksek seviyede elektrik verilerek küçük, büyük ayrım yapılmaksızın her boydaki tüm canlılara zarar verildiği belirtip, bunun gibi her türlü kaçak su ürünleri avcılığı ile mücadelenin devam edeceği bildirildi.