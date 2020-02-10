İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0183
  • EURO
    6,5961
  • ALTIN
    304.176
  • BIST100
    117617
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eli bıçaklı maskeli gaspçı, yaşlı kadının bileziği ile küpesini aldı
Güncel

Eli bıçaklı maskeli gaspçı, yaşlı kadının bileziği ile küpesini aldı

İzmir'in Tire ilçesinde, evinde yalnız olduğu sırada çalan kapıyı açan Beyhan Güleç'in (75) kulağındaki küpesi ile kolundaki bilezik, eli bıçaklı maskeli bir kişi tarafından alındı. Polis, kimliği belirsiz saldırganı arıyor.

DHA10.02.2020  15:12 - Güncelleme: 10.02.2020  15:12

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir çocuk annesi Beyhan Güleç'in 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki evinin kapısı çaldı. Kapıyı açan Güleç, karşısında eli bıçaklı maskeli bir kişi ile karşılaştı. Zorla içeri giren saldırgan, kadının kolundaki bilezik ile kulağındaki küpeyi alıp, kaçtı.

Çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan tarafından darp da edilen Beyhan Güleç, ambulansla, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, saldırganın kimliğini belirleyerek yakalanmak için çalışma başlattı.

Vali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı: Sigarayı bırakın

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı
BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

BAE, birliklerini geri çektiğini açıkladı

'Türkiye'ye sunacağız'
'Türkiye'ye sunacağız'

'Türkiye'ye sunacağız'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.