Elif Şafak üzerinden Türkiye’ye karşı algı operasyonu

Abdullah Şevki’nin pedofiliyi özendirdiği Zümrüt Apartmanı kitabının ardından, Elif Şafak’ın Mahrem isimli kitabında satırlarına taşıdığı iğrenç satırlar da gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak Abdullah Şevki’ye soruşturma açılırken, Elif Şafak’ın kitabıyla ilgili hukuki bir süreç bulunmuyor. Bu kapsamda algı operasyonuna soyunan İngiliz ve Amerikan medyasının yanı sıra dış kaynaklarca finanse edilen muhalif haber sitesi Ahval ise "Elif Şafak’a soruşturma başlatıldığı" yalanını ortaya atarak Türkiye’nin imajına yönelik karalama kampanyası yürüttü.

Abdullah Şevki’nin soruşturmasıyla ilgili haberlerinde Elif Şafak üzerinden algı operasyonu yürüten İngiliz Guardian gazetesi, Amerikan PEN ve Yavuz Baydar yönetimindeki Ahval haber sitesi, “Abdullah Şevki’nin soruşturmasının, Elif Şafak’ın kitaplarının incelenmesine kadar vardığını” kaleme aldı.