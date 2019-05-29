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Elif Şafak’ın da Abdullah Şevki’yi aratmayacak iğrençlikte satırlar kaleme aldığı ortaya çıktı

Elif Şafak’ın da 'Pedofili' içeren ifadelerin bulunduğu kitabı nedeniyle gözaltına alınan sözde yazar Abdullah Şevki’yi aratmayacak iğrençlikte satırlar kaleme aldığı ortaya çıktı.

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Abdullah Şevki isimli şahsın," Zümrüt Apartmanı" kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadelerin gün yüzüne çıkması Türkiye'de şok etkisi yaratmış, kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu söz konusu şahıs gözaltına alınmıştı.
 
Henüz olay gündemdeki sıcaklığını korurken benzer ifadelerin Elif Şafak tarafında da kullanıldığı ortaya çıktı.
 
Doğan Kitap tarafından yayımlanan ”Mahrem" isimli "kitabında" Elif Şafak’ın Abdullah Şevki’yi aratmayacak iğrençlikte satırlar kaleme aldığı görüldü. Çocuk istismarına açıkça yer verilen kitabın hali hazırda bir çok online satış sitesinden de satımına devam edildiği tespit edildi. 

ELİF ŞAFAK’A NEDEN TEPKİ YOK?

Abdullah Şevki’nin iğrenç  satırları sosyal medyada tartışılmaya devam edilirken önemli isimlerde de kitapla ilgili tepkiler geldi. 2000 yılında Metis Yayınlarından, 2016 yılında da Doğan Kitap tarafından basılan kitaba bugüne kadar neden her hangi bir tepki verilmediği merak konusu oldu. 
 
BAKANLIKLAR EL KOYDU
 
Abdullah Şevki isimli sapık şahsın çocuk istismarına ilişkin iğrenç ifadelerin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada," Bakanlığımızca, yazarı Abdullah Şevki olan #zümrütapartmanı isimli kitapta yer alan ifadelere ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2019/8534 dosya numarasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

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