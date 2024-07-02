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Elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit eden kişi tutuklandı

İstanbul Sarıyer'de bir sitenin önünde yabancı uyrukluları bıçakla tehdit edip hakaretlerde bulunan zanlı tutuklandı. Şüphelinin bıçakla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA2 Temmuz 2024 Salı 14:45 - Güncelleme:
Elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit eden kişi tutuklandı
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Sarıyer Maslak Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında bir kişi elinde bıçakla yabancı uyruklu iş insanlarını tehdit etti. Şüphelinin aynı sırada çevredekilere tehditler yağdırarak küfrettiği de görüldü. O anları çevredeki başka biri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi. M.İ. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Evinde gözaltına alınan şüpheli M.İ'nin (43) alkollü olduğu saptandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "kasten yaralama" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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