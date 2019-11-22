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Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik diyerek dolandırdılar

Sivas'ta, T.Ş.'yi, telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan ve Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik diyerek dolandıran 4 şüpheli, Malatya'da yakalandı. Sivas'a getirilen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgudan sonra şüphelilerden H.D., S.A. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • DHA
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Mimar Sinan Mahallesi'de yaşayan T.Ş.'yi dün telefonla arayan dolandırıcılar, mağdura, elinde FETÖ'nün altınları bulunduğunu tespit ettiklerini, babasının da emniyette ifade verdiğini söyledi. T.Ş.'den altınlarını getirip, tarif ettikleri aracın yanına koymasını istedi. T.Ş. de evindeki altınları alıp, söylenilen yere bıraktı. Altınları alan şüpheliler, olay yerinden uzaklaşırken, kısa sürede dolandırıldığını anlayan T.Ş. durumu polise bildirdi.
 
Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, T.Ş.'nin tarifine uyan çok sayıda aracı durdurup, arama yaptı.
 
Yapılan çalışmalar sonucunda ise şüpheli aracın Malatya yönüne gittiği belirlendi. Malatya emniyetine bilgi verildi. Doğanşehir ilçesi Malatya-Adıyaman Karayolu üzerindeki Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol noktası oluşturan jandarma, aracı durdurdu.
 
Yapılan aramada 12 burma bilezik, 3 altın kolye ve 1 altın kaplama saat ele geçirildi. Otomobilin çalıntı olduğu belirlenirken, şüpheliler M.A., H.D., S.A., ve A.Ç. gözaltına alındı. Sivas'a getirilerek, sorgulanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen altınlar ise T.Ş.'ye teslim edildi.
 
3'Ü TUTUKLANDI
 
Sivas'ta, telefonla aradıkları T.Ş.'ye kendilerini polis olarak tanıttıkları ve "Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik" diyerek dolandırdıkları iddiasıyla yakalanıp, gözaltına alınan  H.D., S.A., A.Ç. ve M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  
 
Savcılıktaki sorgudan sonra şüphelilerden H.D., S.A. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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