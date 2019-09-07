Elinde patlayan torpil serçe parmağını kopardı
Burdur'un Bucak ilçesinde oynadığı torpilin elinde patlaması sonucu serçe parmağı kopan çocuk tedavi altına alındı.
- AA
Fatih Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oynayan Mehmet Hayta (12) torpil patlatmak istedi.
Torpilin elinde patlaması sonucu Hayta'nın serçe parmağı koptu.
Yakınları tarafından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayta, buradaki müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.