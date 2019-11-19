El-Kaide üyesi terörist İstanbul’da tutuklandı
İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Terörden Arananlar Lisesi’nde Turuncu Kategoride yer alan El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün’ün, Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye geldiğini belirledi.
Çüşkün’ün İstanbul’da saklandığını tespit eden polis, Başakşehir’de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan terörist Mevlüt Cüşkün, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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