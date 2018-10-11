Elle Shoes ile Şehirde Western Rüzgarı…
Vahşi batının asi ruhuna teslim olduğumuz yeni sezonda, Elle Shoes Western etkisini sokaklara taşıyor. Maskülen ve güçlü çizgisiyle fark yaratan çizme ve botlar, modern zaman kovboylarını yeniden başrol yapıyor.
Koleksiyonları ile ayakkabı tutkunlarına her gün yeni bir hikaye, farklı bir deneyim yaşatan Elle Shoes, bu sezon vahşi batının stilize kovboylarını şehir hayatı ile tanıştırıyor. Koleksiyonun kült parçaları kovboy çizmeler; skinny jean, oduncu gömlek ve püsküllü çanta ile modern bir etki yaratıyor. Çiçekli elbise ve jean ceket ile kullanıldığında bohem bir görünüm oluşturan kovbot çizmeler ise işlemeli, yumurta topuk ya da trok detaylı modelleriyle Elle Shoes’un sonbahar-kış koleksiyonunda…
Elle Shoes’un Western stilinin olmazsa olmazı kovboy çizmeler kadar, o ruhu yaşatan bot koleksiyonu ile de şehrin tozunu atmaya hazır mısınız?
Her tarza hitap eden ayakkabı koleksiyonunun yanı sıra çanta koleksiyonuyla da şıklığınızı tamamlayan ELLE Shoes’un 2018-2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu keşfetmek için size mağazalarımıza ve www.elleshoes.com adresine bekliyoruz.
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